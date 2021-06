Un projet de 30 M€ pour améliorer le traitement des déchets

L’ensemble des déchets ramassés en partie française sont transportés à l’Ecosite à Grandes Cayes pour y être traités selon leur nature.

Par exemple, les déchets verts sont transformés en compost, les bouteilles en verre en sable de vert, etc. Les ordures ménagères sont quant à elles enterrées. Les déchets dits ultimes car ils ne peuvent être recyclés, sont aussi enterrés dans des alvéoles. Or celles-ci arrivent à saturation ; un peu plus tôt que prévu en raison des volumes importants de déchets générés par le passage d’Irma.

Une situation qui a imposé à la société Verde SXM qui exploite le site, de trouver des solutions pour poursuivre le traitement de ces déchets. «L’extension du site se heurte à plusieurs obstacles : sur une île les espaces disponibles sont limités, l’Ecosite est entouré par la Réserve naturelle qui ne permet pas son extension et la réglementation européenne limite l’enfouissement des déchets», explique Patrick Villemin, le président de SXM Verde. Dans ce contexte et en partenariat avec la Collectivité, SXM Verde a cherché à voir comment mieux stabiliser les déchets ultimes tout en réduisant leur impact environnemental voire à valoriser leur potentiel énergétique et stabiliser les déchets. Et cette solution, elle l’a trouvée en le projet dit PI.

«Le système PI est bien adapté au milieu insulaire car il ne nécessite pas d’installations importantes difficiles à amortir. Il est modulaire, robuste et s’adapte aux variations du volume et de la composition de déchets à traiter, auxquelles Saint-Martin fait face en raison notamment de la saison touristiques», précise Patrick Villemin.

Concrètement, la future installation va permettre de brûler les déchets ultimes à 350 °C pendant trois heures. «Il ne s’agit pas d’un incinérateur qui brûle les déchets à 1 500 °C», précise Patrick Villemin. «Le procédé PI présente deux étapes à la différence de l’incinérateur, qui n’en a qu’une : la phase de convertisseur qui prépare les déchets en combustibles solides de récupération (CSR) ; la phase de smoldering ou de gazéification sans oxygène à basse température suivie d’une oxydation complète et d’une combustion sans flamme», détaille-t-il.

(plus de détails sur Soualigapost.com)