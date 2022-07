Un prix académique pour la Réserve naturelle 

Mardi 19 juillet dernier, la déléguée à l’Éducation au développement durable pour le rectorat dans les Îles du Nord Stéphanie Browers a remis à la Réserve naturelle le Prix académique Éducation au développement durable 2021-2022, reconnaissant son rôle de référent Aire Éducative pour les Îles du Nord.

« Cette reconnaissance vient saluer l’investissement depuis plus d’un an, de Vincent Oliva et de l’ensemble de l’Association de gestion de la réserve naturelle de Saint-Martin au sein de l’ensemble des établissements ayant sollicités des interventions gratuites », a indique la Réserve.

La Réserve naturelle intervient auprès des jeunes de l’île grâce au « soutien financier du ministère en charge de l’Environnement, de l’Office Français de la Biodiversité et de la Direction de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DEAL) ». Cette action de sensibilisation « fait partie intégrante des missions de gestion de la Réserve naturelle listées dans son Plan de Gestion 2018-2027 ».

Une belle reconnaissance pour le travail et l’investissement de la Réserve auprès des jeunes. _Pc

