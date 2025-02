Un nouvel élan pour la Réserve Naturelle

Anne-Karine Fleming a été élue pour trois ans à la tête du conseil d’administration de la Réserve Naturelle. Six mois après sa prise de poste, la présidente fait un point sur la situation actuelle.

En septembre 2024, Anne-Karine Fleming prenait la place de Pierre Aliotti à la présidence de l’Association de Gestion de la Réserve Naturelle de Saint-Martin (AGRNSM).

Deux mois plus tard, Amandine Bordin quittait son poste de directrice au terme de son contrat à durée déterminée et, à ce jour, elle n’est pas remplacée.

La nouvelle présidente assure que l’association recherche activement un directeur mais l’exercice est compliqué : « Nous avons besoin d’une personne multi-compétente qui ait à la fois l’expérience d’un conservateur et la connaissance de notre territoire ». Il faut dire que Saint-Martin est un endroit très spécifique puisque 70 sociétés et associations exercent une activité à l’intérieur de la Réserve.

En attendant cette perle rare, c’est le directeur adjoint Julien Chalifour qui assure la période de transition. Mais Anne-Karine Fleming a toujours été en lien avec la Réserve puisque sa famille est propriétaire de l’île de Tintamarre : « J’ai l’habitude de travailler avec les associations et les institutions dans le but de préserver la biodiversité ».

C’est donc tout naturellement qu’elle a rejoint le bureau de l’AGRNSM en 2021 en tant que vice-présidente et qu’elle a été élue à la tête de celui-ci en 2024.

« Aujourd’hui nous sommes bien structurés, nous avons un pôle éducatif, un pôle police et un pôle science avec des agents spécialisés qui possèdent des compétences transverses.

Pour les années à venir, j’aimerais travailler davantage sur la communication. Je trouve que nos publications sont souvent très techniques et je souhaite rendre le contenu plus accessible et plus clair afin que tous les Saint-Martinois soient sensibilisés à nos actions environnementales et deviennent nos ambassadeurs ».

La Réserve Naturelle tiendra un stand à la Fête de la Baleine dimanche prochain au théâtre de la Chapelle à la Baie Orientale, l’occasion pour tous de venir s’informer sur le rôle de cette entité et les projets qu’elle développe. _AP

