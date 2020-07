Un masque pour tous : Les couturières récompensées pour leur implication par des bons d’achat

Pendant la crise sanitaire liée au covid-19, la préfecture et la COM ont sollicité les couturières de Saint-Martin afin qu’elles fabriquent des masques en tissu pour tous les résidents de la partie française. L’opération a été menée en partenariat avec Initiative Saint Martin Active et le soutien financier de la Fondation de France. Près de 38 000 masques ont ainsi été confectionnés et distribués.

L’association Action économique citoyenne (AEC) des commerçants de Marigot a été sollicitée dans un premier temps pour distribuer un millier de masques via son réseau. Puis une seconde fois par Initiative Saint Martin Active pour permettre aux couturières d’être récompensées de leur implication bénévole et savoir-faire. Il a ainsi été décidé de leur offrir des bons d’achats. D’une valeur de 20 euros, les bons sont valables chez les commerçants de Marigot adhérant à l’opération.

La distribution vient de se terminer ; la répartition des bons était proportionnelle au nombre de masques réalisés.

Au total, 560 bons ont été offerts. Ils doivent être dépensés jusqu’en janvier.

