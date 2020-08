Harmony Promotion et Marriott International accompagnés par un consortium d’investisseurs, annoncent la création d’un Hôtel 5 étoiles à la Baie Nettlé. La mise en chantier du projet prévue en 2021, durera 25 mois, pour une livraison en Avril 2023. Elle générera la création de 1000 emplois durant les travaux et 350 pendant l’exploitation annoncent les promoteurs dans un communiqué.

« Harmony Promotion et Marriott International accompagnés par un consortium d’investisseurs, annoncent la création d’un Hôtel 5 étoiles à la Baie Nettlé. Ce projet comporte 168 chambres dont 10 beach Villas, 4 island villas, 22 suites et 132 guest rooms en contrat de management avec Marriott. Il comprend également un centre de bien être SPA, deux restaurants dont un restaurant gastronomique, des salles de réceptions et de séminaires, un centre de convention et une zone commerciale, une Marina avec 8 Villas de grand standing et enfin 52 appartements, Les allées, en sable corallien compacté, s’intégreront dans le paysage insulaire naturel. Le site sera densément planté le long des sentiers afin d’assurer une circulation ombragée. La plage restera un lieu de promenade privilégié et sera ininterrompue. Une dorsale de service centrale cachée par de denses plantations sera accessible depuis la route et regroupera l’ensemble des constructions liées à l’exploitation de l’hôtel, en lien direct avec les espaces publics et les restaurants. Une attention particulière sera accordée à l’éclairage indirect de nuit afin d’assurer la sécurité tout en préservant l’atmosphère.

Le projet est plébiscité par Madame la Préfète Sylvie FEUCHER, soutenu par le Président de la Collectivité, Monsieur Daniel GIBBS, ainsi que ces conseillers et également Madame Valérie Damaseau, 1ère Vice-Présidente de la Collectivité de Saint-Martin et Présidente de l’Office de Tourisme. Générateurs d’un souffle nouveau sur l’industrie du tourisme de l’île souhaitent : « Replacer Saint Martin sur la Carte Mondiale du Tourisme de Luxe, innover en offrant un service Haut de Gamme aux visiteurs ». Marriott International, numéro 1 mondial de l’hôtellerie, qui totalise 6200 établissements à travers le monde et plus d’1 million de chambres assurera par ailleurs un haut standing à ce projet. Soucieux de la qualité de service nécessaire pour un établissement de cette gamme, Harmony Promotion et Marriott International, avec l’appui de la Collectivité de Saint Martin, étudient la création d’un Lycée Hôtelier au sein même du projet. Il permettra en outre d’offrir au Saint-Martinois une formation d’excellence dans ce domaine. Le Marriott Lagoon Resort & Spa, sera articulé autour d’une piscine corallienne, élément clef du projet. C’est un lagon à fond de sable, alimenté en eau filtrée depuis la mer, qui structure et relie l’ensemble du projet, physiquement et symboliquement. Une expérience extraordinaire pour les clients, Une PREMIERE dans toute les Caraïbes ! »