Un forum dédié aux besoins de la jeunesse associé à un accompagnement de proximité

Le Forum Emploi, Formation, Entreprendre, Social, s’est déroulé sur deux matinées, mardi 14 décembre à Quartier d’Orléans et mercredi 15 décembre dernier à Sandy-Ground.

Ce format privilégiant l’information de proximité permet d’aller au cœur des quartiers prioritaires de la politique de la ville afin de présenter les dispositifs d’accompagnement, de recueillir les demandes du public et d’aider les usagers dans leurs démarches administratives.

La Collectivité, l’Etat et l’ensemble de leurs partenaires institutionnels, s’engagent à renouveler l’opération l’année prochaine à quartier d’Orléans et à Sandy Ground mais aussi à Concordia et Grand Case pour accompagner un maximum de personnes.

Les Job Dating thématiques seront également déployés sur le territoire dès le premier trimestre 2022 pour toujours plus de proximité. Le prochain thème du Job Dating sera le BTP.

La Collectivité rappelle aux personnes à la recherche d’un cursus de formation ou d’apprentissage, souhaitant créer un projet d’entreprise ou associatif ou nécessitant un accompagnement social, qu’elles peuvent se présenter du lundi au vendredi de 8h à 15h:

– A la délégation au développement Humain pour la formation, l’apprentissage, l’emploi, l’aide aux études, annexe du bord de mer à Marigot,

– A la délégation au développement économique pour l’accompagnement vers des dispositifs économiques, les conseils sur les appels à projet et la cellule CARE, rue JJ Fayel à Concordia

– A la délégation Solidarité et Famille, rue Paul Mingau à Concordia pour les démarches sociales.

Un grand merci aux partenaires pour leur implication au côté de la collectivité, au service des personnes ayant besoin d’un accompagnement personnalisé.