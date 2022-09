Un fonds pour favoriser les échanges entre les professionnels de la culture et les artistes ultramarins

Le projet pilote Archipel.eu, lancé en juin 2021, vise à préserver et à promouvoir la culture des régions ultrapériphériques de l’Union européenne et des Pays et Territoires d’Outre-mer. Il est cofinancé par l’Union européenne et coordonné par l’Institut français, en partenariat avec l’Association des Pays et Territoires d’Outre-mer et l’Agence Atlantique de Promotion de la Culture.

Dans ce cadre, le présent fonds accompagnant la mobilité (physique ou virtuelle) s’adresse aux créateurs, groupes d’artistes et/ou professionnels de la culture résidant légalement dans les RUP ou les PTOM, et présentant leurs candidatures à titre individuel (non portés par des structures).

Les disciplines concernées sont : le spectacle vivant, la musique, les arts visuels, le design, l’architecture, la création numérique, etc.

Dans de projet, seront soutenus en priorité les mobilités (physiques, virtuelles ou hybrides) pour la participation à des événements prescripteurs, des formations, des conférences, des séminaires, des débats, des temps de recherche et de collaboration artistique ou encore des résidences de création croisées.

Concernant la mobilité physique, les bénéficiaires disposeront d’une prise en charge de leur transport et des frais d’hébergements, de restauration, de transports locaux.

S’agissant de la mobilité virtuelle, le remboursement se fera au réel et sont notamment éligibles les frais d’inscription à des événements en ligne ou hybrides.

Les mobilités doivent être d’une durée comprise entre 7 et 15 jours et se clôturer avant le 1er février 2023.

Les candidatures doivent être déposées en ligne sur la plateforme de l’Institut français accessible à partir de la page du programme Archipel.eu le 1er décembre 2022, au plus tard :

https://www.pro.institutfrancais.com/fr/offre/archipeleu



Plus de détails peuvent être consultés sur le lien suivant : https://programme-archipel.eu/wp-content/uploads/2021/10/CGU-Fonds-de-mobilite-Archipel.eu-FR.pdf

