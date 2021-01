Un collège numérique à Quartier d’Orléans prévu en 2022

À la rentrée de janvier 2022 au plus tard, Quartier d’Orléans sera doté d’un collège 100% numérique. Coup d’envoi des travaux début 2021.

Construit à l’origine pour une durée limitée, en modules préfabriqués et en zone inondable, le collège de Quartier d’Orléans, mis à mal par le cyclone Irma, sera prochainement rasé et laissera la place à un établissement moderne, propre à répondre aux exigences imposées par son classement en REP+ (réseau d’éducation prioritaire renforcé). Ce projet, né d’un échange entre le Président Daniel Gibbs et les représentants de l’Éducation nationale, bénéficie d’un budget de 10 M€. Les concours financiers sont apportés par le ministère des Outremer (3,2M€), l’Europe via le FEDER (5,2M€) et la Collectivité à hauteur de 1,6 M€. Ce nouveau collège scolarisera 600 élèves répartis dans 34 classes. Comme le veut le statut de REP+, les classes à effectifs réduits, l’accompagnement personnalisé des élèves et l’aide aux devoirs seront déployés facilement dans des locaux neufs et équipés.

Le confort des collégiens pris en compte

Entièrement numérique, connecté à la fibre, le collège fournira des tablettes aux collégiens et les classes seront intégralement équipées de tableaux numériques et de projecteurs. Les enfants à besoin éducatif spécialisé auront accès à un enseignement spécifique : deux sections – jardin botanique/horticulture et restauration rapide – donneront à ces jeunes l’opportunité de préparer leur insertion professionnelle. Le concours d’architectes a été ouvert le 18 décembre 2019 et, à l’issue des différentes phases administratives et techniques, le lauréat a été choisi à l’unanimité par le jury le 7 juillet 2020. La crise sanitaire a généré un retard de 4 mois par rapport au calendrier initial et tout sera mis en œuvre pour une ouverture la plus rapide possible du collège. Un cahier des charges très précis, dans lequel le confort des élèves occupait une place prépondérante, a permis de sélectionner, le cabinet West Indies Architecture de Didier Rouault. Le collège sera totalement climatisé. Il comprendra un espace restauration convivial et une large place sera accordée aux espaces verts. Côté éducation physique, le gymnase et le dojo – le seul de l’île – implantés à proximité du collège, resteront ouverts le week-end pour le plus grand plaisir des gymnastes et des amateurs d’arts martiaux. Enfin, le bâtiment sera surélevé, afin d’éviter toute inondation. Un beau collège, voulu pour optimiser la réussite scolaire des enfants de Quartier d’Orléans.