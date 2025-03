Un an de Ti Korner : une exposition réussie pour célébrer la photographie

Vendredi dernier, la soirée d’exposition portée par Christian Mansana, a rencontré un franc succès, rassemblant plus d’une centaine de passionnés venus admirer les photographies présentées.

Treize photographes, tous présents pour échanger avec le public, ont partagé leur regard sur des instants de vie, des paysages et des scènes captivantes, offrant une immersion totale dans l’univers unique du noir et blanc.

Cette exposition marquait aussi le premier anniversaire de la création du Ti Korner. Un an déjà que cet espace permet aux artistes de présenter leur travail et de faire vivre la photographie sous toutes ses formes. Ce fut l’occasion de célébrer cette aventure artistique, dans un cadre où l’image devient vecteur d’émotions et de rencontres.

L’événement s’est articulé autour de trois espaces distincts. L’espace central offrait une scénographie dynamique avec une douzaine de chevalets exposant des tirages grand format et une table consacrée aux biographies des artistes. Le magasin Photo Caraïbes se transformait en galerie éphémère où une dizaine de clichés venaient habiller les murs, tandis que l’atelier Ti Korner dévoilait une autre sélection de photographies, créant une ambiance intimiste et immersive.

L’un des défis majeurs de cette édition reposait sur l’exclusivité du noir et blanc. Un exercice exigeant qui a su sublimer la diversité des sujets abordés. Entre scènes du quotidien, architecture, portraits saisis sur le vif et paysages spectaculaires, chaque œuvre témoignait d’une maîtrise de la lumière et du contraste, jouant avec les nuances pour capturer l’essence du moment.

Artistes comme visiteurs ont apprécié ce moment privilégié où la photographie, au-delà de sa simple représentation, devient une véritable invitation à voir le monde autrement. _Vx

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter