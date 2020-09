Trois nouveaux décès liés au covid-19

Les derniers bilans sanitaires des deux côtés de l’île font état de trois nouveaux décès : deux en partie hollandaise et un en partie française. En partie hollandaise, ils sont survenus le 30 juillet et le 26 août, il s’agit de personnes enregistrées comme résidentes en partie hollandaise mais qui vivaient en partie française. «L’incertitude quant à leur résidence a entrainé un retard dans la déclaration de leur décès», précise le gouvernement de Sint Maarten.

Le troisième décès est celui d’un Saint-Martinois âgé de 76 ans ayant des comorbidités qui avait été admis au CHU de Guadeloupe.

Au total, 19 personnes sont décédées en partie hollandaise et 6 en partie française. 6 patients sont hospitalisés en partie hollandaise et 18 en partie française dont 3 en réanimation en Guadeloupe.

Le nombre de cas actifs est de 153 en partie française et de 222 en partie hollandaise. Depuis le début de la crise, 239 personnes ont contracté le virus en partie française et 482 en partie hollandaise, respectivement 79 et 241 ont été déclarées guéries.

