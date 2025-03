TRIBUNAL / Violences conjugales : trois mois de prison avec sursis pour un sexagénaire

Un couple de sexagénaires se retrouve au tribunal après une énième dispute qui dégénère.

Le prévenu, H.S., et la victime J.H., en couple depuis 20 ans, se sont présentés jeudi dernier au tribunal de Saint-Martin.

Convoqué pour avoir perdu son sang-froid et fracturé les côtes de sa compagne, H.S. garde le silence à la barre. J.H., elle, prend la parole : « Je réalise que tout cela est sûrement arrivé par ma faute. Je suis alcoolique et je le pousse à bout. C’est un homme bien, il travaille dur, il ne boit pas et il se bat contre son cancer ».

Voici les faits sur lesquels les deux partenaires s’accordent : lundi 3 février 2025, H.S. rentre du travail. J.H. est à la maison, face à une bouteille de rhum vide.

Rapidement, cette dernière se montre violente verbalement et physiquement envers H.S.

Cela arrive souvent mais cette fois, il riposte. La victime exprime ses regrets quant à son comportement et son addiction : « S’il vous plaît, soyez cléments avec lui. Je sais comment je suis et c’est pour ça que je n’ai pas porté plainte contre lui ».

En effet, après la dispute, le médecin qui reçoit la victime, contacte la gendarmerie pour déclarer des violences conjugales au sein du couple.

Qualifiés de « couple toxique » par la vice-procureure de la République, ils ne pourront plus entrer en contact pendant 2 ans.

Le prévenu, qui a un casier judiciaire vierge, écope d’une peine de 3 mois de prison avec sursis probatoire pendant 18 mois. _LM

