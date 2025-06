TRIBUNAL : Une incivilité routière vire aux coups de poing

Jeudi 5 juin, un duel de récits s’est joué au tribunal de Saint-Martin entre les prévenus et les victimes d’une affaire de violences sur la route, à Marigot.

Mercredi 3 juillet 2024, il est 9h30 et J-M. R., victime dans ce dossier, s’arrête au milieu de la route pour récupérer des vêtements au pressing. Les minutes passent, les embouteillages s’intensifient et les klaxons grondent. L. D., victime et prévenu dans cette affaire, décide d’agir et sort de son véhicule pour demander à J-M. R. de déplacer sa voiture qui bloque la circulation. À partir de là, les versions divergent et les deux parties s’accusent d’avoir lancé le premier coup de poing. J-M. R. dit s’être fait insulter et attaquer par L. D. et sa compagne S. K., aussi prévenue, alors que le couple raconte avoir tenté de raisonner J-M. R. jusqu’à ce qu’il se montre violent. Face à des déclarations contradictoires et des images de vidéosurveillance inexploitables, le tribunal s’en remet aux témoignages des personnes présentes lors de l’incident.

Contrairement à ce que déclare J-M. R., la blanchisseuse du commerce confirme que L. D. n’a tenu aucun propos injurieux à l’égard de la victime pouvant déclencher le conflit. De plus, aucun automobiliste ne se souvient avoir vu qui a asséné le premier coup. Afin de démêler le vrai du faux, la présidente du tribunal a demandé un renvoi du délibéré au jeudi 26 juin. _LM