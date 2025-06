TRIBUNAL : Un voleur multirécidiviste condamné à 20 mois d’emprisonnement

Un homme de 37 ans, déjà condamné à la prison jusqu’en 2033, écope de 20 mois de prison supplémentaires.

Jeudi 12 juin, J.H., le prévenu, déjà en détention, comparaît au tribunal de Saint-Martin en visioconférence.

Convoqué pour deux affaires survenues entre le 8 mai et le 25 juin 2024, il ne prononcera pas un mot de toute la séance et ne répondra à aucune question de la présidente du tribunal.

Au total, 7 victimes impliquées mais M.G. sera la seule présente à l’audience. “Il s’est introduit chez moi, dans la nuit, et il a pris mon trousseau de clés où se trouvaient celles de ma maison et de mon véhicule. Puis, il a volé ma voiture”, explique M.G. Peu après, le véhicule est retrouvé et, à l’intérieur, les empreintes génétiques de J.H.

Interpellé en octobre dernier, il s’est réfugié, une fois de plus, dans le mutisme tout au long de l’enquête. Une attitude qui, ajoutée à ses antécédents judiciaires, n’a posé aucune difficulté au procureur pour rallonger son séjour en prison.

En effet, déjà condamné à 15 reprises entre 2011 et 2025 pour vol avec arme, menaces de crime, agressions sexuelles, usage de stupéfiants et conduite sans permis, J.H. multiplie les actes de délinquance en tous genres. La présidente s’aligne avec le procureur et condamne le prévenu à 20 mois de prison supplémentaires.

Compte tenu des lourdes dépenses engagées par M.G. à la suite du vol de son véhicule et du stress post-traumatique dont elle souffre aujourd’hui, elle se prononcera, le 4 novembre prochain, sur le préjudice moral et matériel subi. _LM