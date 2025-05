TRIBUNAL : Un pot de fleurs déclenche une bagarre entre voisins septuagénaires

Deux septuagénaires en viennent aux mains après que l’un d’entre eux a placé un pot de fleur sur leurs terrasses mitoyennes.

Mercredi 7 mai, B.M. et C.R., tous deux victimes et prévenus, se retrouvent au tribunal de Saint-Martin pour expliquer l’origine des faits de violence survenus le 24 décembre 2023. “La veille de Noël est censée être un moment de paix et de partage. Au lieu de ça, vous vous êtes battus à cause d’un pot de fleurs”, commence la présidente. En effet, les tensions montaient depuis quelque temps entre les deux propriétaires d’appartements mitoyens, à Baie Nettlé. Puis, un jour, B.M. installe deux pots de fleurs sur sa terrasse. C.R. réagit et déplace les objets : “Nos appartements sont mitoyens donc il ne doit pas y avoir de séparation sur notre terrasse. Les pots de fleurs commençaient à obstruer la vue”. “Quand j’ai vu qu’elle avait déplacé le pot de fleurs, je suis immédiatement sorti sur la terrasse pour lui dire qu’elle n’en avait pas le droit. Elle m’a sauté dessus et a arraché mes lunettes du visage. J’étais chirurgien, ces lunettes professionnelles valaient très cher. Et, elle m’a blessé à l’arcade sourcilière”, témoigne B.M. Tombés au sol, les deux voisins se bagarrent et 3 jours d’ITT sont accordés à B.M. C.R., elle, ne présentera pas de certificat médical en bonne et due forme et ses propos contradictoires ont convaincu le tribunal de sa culpabilité. Condamnée à 500€ d’amende avec sursis, C.R. devra aussi rembourser la paire de lunettes de son voisin à hauteur de 665€. _LM