TRIBUNAL : Un jeune de Saint-Martin condamné à 4 ans de prison pour vol commis en réunion

Après avoir braqué quatre supermarchés avec ses complices, un individu est intercepté par la gendarmerie française aux abords de la frontière.

Le prévenu, C.G., comparaît au tribunal de Saint-Martin, jeudi dernier, en visioconférence. Détenu à la prison de Basse-Terre depuis le 15 décembre 2023 pour d’autres faits, il est cette fois convoqué pour vol à main armée en réunion. Les événements se sont déroulés le 16 novembre 2023, à Sint Maarten. C.G. et trois autres complices, armés et cagoulés, enfourchent leur scooter en direction de la partie hollandaise de l’île. Quatre supermarchés sont pris d’assaut par les malfaiteurs. Arme pointée sur les commerçants et visage dissimulé, les quatre individus soustraient quelques centaines d’euros aux victimes.

« C’est A. qui m’a proposé de participer à ces braquages. J’avais besoin d’argent, alors j’ai accepté. Mais je n’ai fait que le guet dans cette histoire », témoigne le prévenu, tout juste âgé de 20 ans. Déjà interpellé, avec le même partenaire, pour des faits identiques à Marigot et à Sandy Ground, C.G. est le seul à avoir été arrêté cette fois-ci.

« Depuis que je suis en prison, je me suis séparé de mes anciennes fréquentations. J’ai suivi une formation dans le bâtiment et j’ai eu mon diplôme. Je veux changer de vie, ça ne se reproduira plus », assure le jeune homme. Compte tenu de ses antécédents judiciaires, la présidente le condamne à quatre ans de prison avec l’obligation d’indemniser les victimes à hauteur de 285€.

