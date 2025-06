TRIBUNAL : Un homme agresse le personnel hospitalier et écope de 6 mois de prison

Mardi 10 juin, D.G. 42 ans, placé en détention provisoire, comparaît au tribunal de Saint-Martin pour des faits de violence aggravée sur un personnel de santé.

Les faits se sont déroulés cinq jours auparavant, dans l’enceinte de l’hôpital Louis Constant Fleming. Le prévenu, sans domicile fixe addict au crack et à l’alcool, est admis au centre hospitalier suite à une agression dont il a été l’objet à Marigot et qui lui a laissé trois côtes cassées.

En cause : un « poisson grillé » consommé aux Lolos de Marigot et une bouteille de vodka généreusement proposés et offerts par un ami du prévenu, qui n’ont pas manqué d’attiser la jalousie de ses compagnons d’infortune. À son retour au quartier de Saint-James, ces derniers, sous l’empire de l’alcool, le rouent de coups de pieds et le blessent. Amené rapidement aux urgences, il tombe accidentellement du brancard et le choc contre le sol déclenche en lui une colère incontrôlable qu’il libère contre le personnel hospitalier.

Pour expliquer son geste, le prévenu, intelligent et étonnamment lucide sur son cas, avance le diagnostic qui lui a été posé il y a environ 7 ans par un psychiatre: « Je suis bipolaire et borderline confirmé, et c’est encore pire quand je bois de l’alcool. Le choc sur le sol, c’était la goutte d’eau qui a fait déborder le vase ».

Le Procureur, loin d’être dupe, souligne le fait qu’il utilise largement cet argument pour défendre ses actes graves de violences, injures et jets d’objets sur les soignants. Le verdict ne doit pas être entravé par ce diagnostic car le prévenu a en même temps une grande lucidité sur la nature de ses actes.

Pendant la délibération, ce dernier, confiant, blague gentiment avec son père présent à l’audience : « Tu vas voir, dans dix minutes je suis la clope au bec dehors et libre ». Au retour du jury, la sentence est irrévocable : déclaré coupable, D.G est condamné à un an de prison dont 6 mois ferme avec sursis probatoire de deux ans et est immédiatement renvoyé en détention en Guadeloupe.

_LA