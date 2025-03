TRIBUNAL : Un couple condamné à 2 mois de prison avec sursis pour violences conjugales

Jeudi 13 mars, N.J. et E.L., tous deux victimes et prévenus, s’accusent mutuellement de violences physiques et morales devant la présidente du tribunal de Saint-Martin.

“Je n’ai jamais été violent avec N.J. C’est elle qui m’a frappé avec un marteau sur le coude et dans le dos”, témoigne E.L. à la barre. Concubins et parents de deux enfants, ils se sont disputés le 4 février 2024 sous les yeux de leur fille de 15 ans : “J’étais présente tout au long du conflit. C’est la première fois que je les vois se disputer. Papa a commencé à être violent avec maman. Elle a sorti un marteau qu’elle avait mis dans son pantalon et l’a frappé. Papa l’a bousculé et a lancé des objets dans sa direction”, confie la jeune fille dans sa déposition à la gendarmerie.

Entre insultes, menaces de mort et chantage, leur relation est marquée par des tensions depuis plusieurs années. “Monsieur, vous avez fait pression sur la mère de vos enfants en gardant les clés de la maison et en vous jouant de sa situation irrégulière. D’autre part, Madame, lors de cet affrontement, la légitime défense n’est pas caractérisée. Vous n’aviez pas à utiliser un marteau pour vous défendre”, déclare le procureur de la République.

Deux versions s’opposent et, pour la présidente du tribunal, c’est indiscutable, les partenaires sont tous deux coupables. N.J. et E.L. sont condamnés à 2 mois de prison avec sursis et l’obligation de suivre un stage pour la prévention et la lutte contre les violences conjugales.

