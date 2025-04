TRIBUNAL / Trafic de stupéfiants démantelé à Marigot : quatre hommes condamnés

Après sept mois d’enquête menée par la gendarmerie de Saint-Martin, un réseau de narcotrafiquants installé à Marigot a été démantelé.

Mercredi dernier, le tribunal de Saint-Martin reçoit quatre prévenus en comparution immédiate. Interpellés deux jours plus tôt, trois d’entre eux, K.H., J.J. et S.S.F., reconnaissent immédiatement les faits devant la présidente. Le quatrième, A.J., nie en bloc jusqu’à la fin de l’audience : « Je ne suis pas au courant ». Mais les photos et vidéos rassemblées au cours de l’enquête parlent d’elles-mêmes.

« A.J., vous occupez la maison qui se situe dans la rue où se déroulent ces activités. On voit des dealers aller et venir chez vous pour déposer des sacs. Plus de 160g de cannabis et du matériel de pesée ont été retrouvés à votre domicile, et vous êtes présent lors des transactions avec les clients », déclare la présidente.

Qualifié de « nourrice » (gardien de la drogue ou des fonds) dans ce trafic par la vice-procureure, A.J. écope de trois ans de prison, assortis d’un mandat de dépôt. J.J., à son tour, se justifie : « Je n’avais pas de travail, alors j’ai dû trouver une solution pour subvenir aux besoins de mes enfants ». K.H., le plus actif de la bande, affirme avoir intégré le groupe pour aider sa mère à payer son loyer. Des témoignages peu convaincants pour la présidente, qui les condamne, tous deux, à trois ans de prison avec mandat de dépôt. S.S.F., quant à lui, est condamné à six ans de prison pour récidive légale et détention de deux armes de poing.

