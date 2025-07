TRIBUNAL : Six mois de sursis pour menace de mort sur sa concubine

S.A, employé en restauration de 21 ans, comparaît au tribunal de Saint-Martin pour des violences commises contre sa compagne.

Les faits remontent en septembre dernier, lorsque cette dernière constate en pleine nuit, dans le téléphone du prévenu, des échanges virtuels entretenus depuis un certain temps avec plusieurs femmes. Échaudée par la situation, la jeune femme décide de rassembler ses affaires et de quitter les lieux. Frustré et paniqué, le prévenu tente de l’en empêcher mais une première gifle lui est assénée. La scène dérape ensuite en violente dispute conjugale. S.A frappe sa compagne à plusieurs reprises à la tête et dans le ventre. Perdant totalement la maîtrise de ses émotions, il profère à son encontre des menaces de mort en brandissant une machette. La jeune femme parvient toutefois à s’extraire de la maison et repart chez sa mère dans la nuit.

Une plainte est déposée le lendemain et un certificat médical est établi, dressant un état général préoccupant, avec des traces visibles de violence. Devant la gravité des faits qui lui sont reprochés, le prévenu reconnaît à demi-mots sa responsabilité : « Oui j’ai porté des coups mais elle m’a giflé en première et il y a aussi des mensonges qui ont été dits ».

La victime, présente, est ensuite questionnée sur son retrait de plainte quelques semaines après les faits. Cette dernière admet qu’elle a repris la relation depuis et qu’elle ne souhaite pas se porter partie civile : « J’ai pardonné mon copain et à l’époque je me suis sentie obligée à porter plainte ensuite ».

Le Procureur souligne la facilité du prévenu à commettre des actes violents et la nécessité d’entreprendre un travail thérapeutique sur lui-même. Le prévenu écope de six mois de sursis pour « violences sans incapacité de travail sur le conjoint ».

L.A