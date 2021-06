TRIBUNAL : Six mois de prison dont trois ferme pour violences conjugales

Un homme et une femme ont comparu mercredi matin devant le tribunal de proximité de Saint-Martin, lui pour violences et elle en tant que victime. EB et NP sont séparés mais vivent sous le même toit avec leur enfant de 11 ans. Dès qu’elle sort et rentre tard, le couple se dispute, parfois violemment. C’est ce qui s’est passé dans la nuit du 22 mai dernier.

Elle raconte que son ex compagnon l’a frappée dans la nuque, qu’il a essayé de la frapper avec une batte de base ball. Elle détaille d’autres violences commises en mars de cette année et en 2017.

A la barre du tribunal, EB explique qu’il n’apprécie pas que son ex sorte tard le soir car «quand elle rentre ça réveille l’enfant qui dort». Le 22 mai, lorsqu’elle pousse la porte de la maison vers 1h30 du matin, il essaie de l’en empêcher «en la bloquant avec la porte». Elle parvient tout de même à entrer. Elle monte à l’étage, il la suit. Il affirme qu’elle prend une machette et du coup pour se défendre, il saisit un bâton. Elle dit qu’elle a pris la machette pour se protéger de lui.

La défense ne cesse de répéter qu’il agit pour «le bien de l’enfant», que NP «en vivant chez lui, doit respecter le cadre de vie l’enfant, doit respecter son sommeil». Au sujet des violences, EB les nie. Il reconnaît uniquement avoir poussé un jour son ex et l’avoir bloquée dans la porte mais «ne savait pas que pousser était une violence ».

Après en avoir délibéré, le tribunal a relaxé EB de deux faits de violences en raison d’un manque de preuves mais l’a condamné pour les autres à une peine de six mois de prison dont trois assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans comprenant l’obligations de soins, d’accomplir un stage de sensibilisation aux violences. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile et a renvoyé l’affaire sur intérêt civil. (soualigapost.com)