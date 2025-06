TRIBUNAL : Peine de prison ferme pour un auteur de violences conjugales récidiviste

Placé en détention provisoire au vu de son lourd passif, C.M., âgé de 47 ans, comparaît en comparution immédiate pour des faits qualifiés de « particulièrement graves » par le procureur de la République.

Ce dimanche 8 juin, en marge des festivités du Fish Day à Galisbay, C.M. croise son ex-compagne, envers qui il développe des comportements obsessionnels. Fortement alcoolisé, il se saisit notamment d’une lourde pierre qu’il fait mine de jeter sur la voiture de cette dernière. La jeune femme parvient toutefois à s’extraire de la situation et prend la route de son domicile. Son fils de 10 ans la contacte alors sur son téléphone et l’informe que C.M., toujours sous l’emprise de l’alcool, est déjà présent sur place, endormi sur les marches.

Inquiète, elle appelle les forces de l’ordre, qui arrivent en même temps qu’elle sur les lieux. C.M. est alors emmené au poste.

Célibataire, père de cinq enfants, ce charpentier cumule les délits et souffre d’une sévère addiction à l’alcool. Il a déjà été condamné pour violences conjugales à de multiples reprises et porte en lui un mal-être et une haine intenses qu’il reconnaît ne pas tenter de soigner.

Il avait déjà violenté la jeune femme par le passé, et avait eu des attitudes extrêmement préoccupantes, notamment en lardant de coups de couteau le canapé de la victime et en intimidant son fils.

Dévisageant la jeune femme depuis le box, l’accusé soutient que sa conjointe a entretenu le lien toxique entre eux jusqu’à récemment, ce que cette dernière dément formellement.

Le verdict est strict et se veut exemplaire : C.M. est condamné à six mois de prison ferme, assortis de deux ans de sursis probatoire. Il écope également d’une obligation de soins liés à l’alcoolisme et à sa violence, et doit verser la somme de 1000€ de dommages et intérêts à la jeune femme, qui s’est constituée partie civile. _L.A