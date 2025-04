TRIBUNAL : « Ma cliente ignorait que le viol conjugal existait »  

Accusé d’agression sexuelle, un homme marié depuis 14 ans, père de 4 enfants, est poursuivi en justice par sa femme.

De 2017 à 2023, J.L., le prévenu, aurait pratiqué des violences sexuelles et morales sur sa femme. C’est ce que déclare A.B.L., la victime, devant le tribunal de Saint-Martin, jeudi dernier : « Juste après mon accouchement, il m’a forcée à avoir un rapport sexuel. Je lui ai dit que je ne me sentais pas prête mais il n’a rien voulu savoir ».

Déjà poursuivi en justice pour des faits de violence par le passé, J.L. est catégorique : « C’est faux. Je sais qu’en France, si une femme dit non, c’est non. Je n’ai jamais fait ça ». L’avocate de la partie civile, remontée, s’exprime : « Monsieur, vous avez dit que le corps de votre femme était le vôtre. Vous avez aussi déclaré qu’elle n’était bonne qu’à faire des enfants. Monsieur conçoit la femme comme on le faisait en 1960 sauf que nous sommes en 2025. Ce type de comportement est intolérable. Malheureusement, ma cliente ignorait que le viol conjugal existait. Elle pensait que c’était normal ».

L’avocate de la défense, elle, se penche sur la santé de la victime qui pourrait expliquer son état dépressif et certaines déclarations mensongères. Atteinte d’hyperthyroïdie et affectée par la perte d’un enfant, A.B.L. connaîtrait des périodes de stress et de fatigue intense non pas en raison de son mari mais à cause de sa condition.

La présidente du tribunal prononcera son jugement le jeudi 17 avril prochain.

