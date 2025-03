TRIBUNAL : La justice implacable face aux jeunes armés

J.S-B., 21 ans, incarcéré à la prison de Basse-Terre, était dans le box des accusés mercredi dernier au tribunal de Saint-Martin, pour répondre d’actes graves.

Contrôlé le 6 mars dernier à Cripple Gate lors de l’opération Faraday, il se déplaçait en scooter sans casque. En voyant les forces de l’ordre arriver vers lui, il abandonne son deux-roues et s’enfuit à pied, se jette dans une ravine, et balance par la même occasion son arme chargée, qu’il a achetée 2500$ en partie hollandaise, via Whatsapp.

Avec un ton soutenu, la vice-procureure a balayé l’argumentaire de l’accusé : « Le prévenu a déclaré qu’il doit s’armer, car la justice ne faisait pas son travail. Nous allons donc répondre à sa requête de la manière la plus ferme ». Même constat de la présidente du tribunal : « Vous avez déclaré porter une arme pour vous protéger en cas d’agression, mais vous devenez dans ce cas également un potentiel agresseur. C’est tolérance zéro pour les armes sur cette île ». L’avocate du prévenu a tant bien que mal tenté de défendre ce « jeune broyé par la justice » depuis l’adolescence, dont le parcours chaotique, marqué par de nombreux méfaits, lui a déjà valu une peine de prison en Hexagone et rendu sa réinsertion difficile.

Mais le verdict se veut exemplaire : « J.S-B. a un casier judiciaire déjà très fourni pour refus d’obtempérer et usage de stupéfiants, il aggrave son cas avec la charge de port d’arme illégal. Nous maintenons le maintien en détention pour prévenir la récidive fort probable de ces actes ».

Jugé en comparution immédiate, le prévenu restera en détention jusqu’à son procès, prévu au tribunal de Basse-Terre le 15 avril prochain.

Voir aussi : https://www.faxinfo.fr/securite-operation-faraday-un-controle-routier-cible-et-efficace/

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter