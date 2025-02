TRIBUNAL : Deux mois d’emprisonnement pour faits de violence en récidive

Le 19 décembre 2023, deux ex-compagnons se croisent dans la rue et, après un incident, se retrouvent au tribunal pour violences aggravées.

Une jeune femme, S.A., se présente dans un cabinet médical, rue de la République, à Marigot. Lors de sa consultation, l’échange avec le médecin devient houleux. La patiente perd son sang-froid. Le ton monte, et la secrétaire médicale intervient. La gendarmerie est appelée sur les lieux. La secrétaire raconte alors que S.A. aurait crié et insulté le personnel avant de quitter les lieux. Elle ajoute qu’un quart d’heure plus tard, un homme est entré dans le centre, a saisi le médecin par le cou et brisé son téléphone, qui filmait la scène. “Ce n’est pas vrai, je n’ai pas été violent envers le médecin. Je voulais simplement avoir des explications parce que je venais de croiser S.A., en pleurs. Elle me disait avoir été agressée”, témoigne K.C., à la barre. En couple par le passé, S.A. et K.C., les deux prévenus, ont déjà été condamnés à plusieurs reprises pour faits de violence. “J’ai un grand cœur, j’ai voulu l’aider même si nous n’étions plus ensemble. J’ai réagi sans réfléchir et je le regrette”, ajoute le prévenu. “Les faits sont très graves. Ils se déroulent dans l’enceinte d’un cabinet médical où d’autres patients sont présents. Les violences en récidive doivent être sanctionnées fermement”, déclare la vice-procureure de la République. Reconnus coupables, S.A. et K.C. écopent de deux mois de prison et d’une amende de plus de 1.000€ chacun, en réparation aux victimes A.B. et F.F. _LM

