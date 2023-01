TRIBUNAL : Deux greffiers supplémentaires en juin prochain

Lors du point presse concernant les chiffres de la délinquance de 2022, Xavier Sicot, Procureur de la République de Basse-Terre, a confié avoir conscience de l’embouteillement vécu au tribunal de Saint-Martin et des renvois systématiques faute de personnel.

En juin, deux greffiers supplémentaires rejoindront l’équipe juridique du tribunal pour un retour fonctionnel à la normale d’ici septembre prochain. Sur le fond du problème de la délinquance à Saint-Martin, ce sont les comportements qui doivent évoluer pour parvenir à basculer les chiffres inquiétants de 2022 : « la façon d’être et d’agir pense à une dérive qui va être difficile à endiguer » a-t-il déclaré. Les personnes qui détiennent des armes de façon illégale, vraie problématique à Saint-Martin pour le procureur, doivent comprendre que les sanctions seront fermes et punitives, un message fort doit être envoyé afin de restaurer le sentiment de sécurité de la Friendly Island. « Les faits les plus graves seront traités rapidement, en comparution immédiate, si pas à Saint-Martin, à Basse-Terre, afin d’éviter le récidive et de comprendre le sens de la loi française ». S’alignant sur le ressenti du préfet Vincent Berton, un travail de prévention sera organisé dans les écoles en présence de procureur. Ces démarches pédagogiques à destination des jeunes auront pour vocation de les dissuader de choisir le chemin de la délinquance en mettant en lumière les conséquences désastreuses qu’une telle décision peut avoir sur leur vie et celles de leurs proches. En 2022, la prison de Basse-Terre comptait 170 prisonniers dont 40 saint-martinois. Enfin la lutte contre la délinquance est l’affaire de tous, divulguer des informations relatif à un crime ou permettant de l’éviter relève du devoir citoyen, la population reste un acteur majeur pour maintenir un sentiment de sécurité pour tous. _Vx

Pour toute information à partager avec les forces de l’ordre ou dépôt de plainte : www.magendarmerie.fr

