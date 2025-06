TRIBUNAL : Des tensions entre voisins réglées à coups de pierres

À Quartier d’Orléans, des conflits de voisinage prennent une tournure dramatique devant un supermarché.

Jeudi dernier, au tribunal de Saint-Martin, deux voisins reviennent sur des faits qui ont marqué l’après-midi du 30 juin 2024.

Le prévenu, J. C., se présente à la barre et raconte : “J’étais avec ma mère au supermarché et je croise notre voisin, J. S. V. Il s’est tout de suite montré menaçant et il m’a frappé. Je suis parti en courant et il m’a suivi”. Tout en le pourchassant, J. S. V., la victime, lançait des pierres sur J. C. Ce dernier a attrapé l’une d’elles et l’a renvoyée.

Le choc est brutal, 30 jours d’incapacité totale de travail sont attribués à J. S. V. L’avocate de la défense plaide la légitime défense : “La pierre qui a servi à l’attaque a servi à la riposte”. Seulement, les faits ne sont pas relatés de la même façon par J. S. V., qui déclare avoir été provoqué par le prévenu dès le départ : “On s’est retrouvés face à face et il m’a demandé si je voulais me battre”.

Le crâne visiblement déformé par la pierre qu’il a reçu sur la tête, J. S. V. raconte comment sa vie a changé depuis ce jour : “Je n’ai jamais porté de lunettes de vue maintenant j’y suis obligée. Je ne travaille plus, je ne sors plus de chez moi parce que j’ai honte de mon apparence et je perds la mémoire immédiate”. Le procureur requiert pour le prévenu 6 mois de prison avec sursis, l’interdiction de porter une arme pendant 3 ans, l’obligation de soins et de travailler. Le jugement sera rendu le 26 juin. _LM