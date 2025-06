TRIBUNAL : 10 ans de prison ferme pour un criminel sexuel multirécidiviste

Jeudi 19 juin, un homme de 24 ans déjà condamné à deux ans de prison voit sa peine prolongée de 10 ans pour violation de domicile et agressions sexuelles en récidive.

“Il a tout cassé en moi. Je ne fonctionne plus normalement”, étaient les premiers mots de la victime, T.B., à la barre du tribunal de Saint-Martin. Âgée de 23 ans au moment des faits, la jeune femme raconte comment sa vie, et celle de sa famille, ont été brisées par l’acte délibéré d’un prédateur sexuel. Mardi 1er juin 2021, la gendarmerie est appelée à intervenir à Pic Paradis où T.B. vient de subir une agression sexuelle.

Avec courage et émotion, la victime témoigne de ce qu’elle a subi durant la nuit de ces faits sordides, alors que le prévenu s’est introduit dans sa chambre et l’a agressée sexuellement. Malgré la violence et les menaces physiques, elle finit par s’enfuir de chez elle et trouve de l’aide chez ses voisins qui contactent les gendarmes.

Un peu plus tard, le prévenu est retrouvé, caché derrière un buisson. Alors qu’il reconnaissait les faits lors de sa déposition, il nie en bloc au tribunal. Lors de l’enquête, la mère du prévenu explique qu’à l’âge de 6 ans, M.C. regardait déjà des films pornographiques. Sa grand-mère, elle, confirme qu’il multiplie les écarts de conduite depuis l’adolescence. En effet, déjà condamné à plusieurs reprises et par le tribunal pour enfants dès 2018, pour les mêmes faits et le même mode opératoire, M.C. se révèle être un dangereux criminel. Souvent posté près de chez T.B., sur un point de deal, M.C. avait repéré la jeune femme avant d’agir. Traumatisée et en colère, T.B. explique son combat pour ne pas céder aux idées noires et continuer d’avancer. En de telles circonstances, le tribunal a opté pour la peine maximale et condamne M.C. à 10 ans prison. Il lui est dorénavant interdit de revenir à Saint-Martin et devra verser plus de 32 000€ de dommages et intérêts à la victime._LM