Travaux publics : Des travaux sur la chaussée

La Collectivité de Saint-Martin informe la population par voie de presse du calendrier des travaux publics qui auront lieux ces prochains jours sur la chaussée.

Divers travaux sont en cours sur le réseau public de Saint-Martin. Des aménagements susceptibles d’occasionner des désagréments pour lesquels la Collectivité et ses partenaires s’excusent, par avance.

Rue Coralita-Oster-Pond à Quartier d’Orléans : Pose de conduites entre la Chambre de France Telecom et un local privé : les travaux sont échelonnés du jeudi 30 septembre au jeudi 21 octobre 2021, de 8h00 à 17h00.

Rue Perrinon et Rue Fichot à Galisbay : Création d’une tranchée et déroulage de câble pour EDF. Travaux échelonnés du 06 septembre au 07 mars 2021, de 8h00 à 17h00.

Rue des Ecoles et Rue des Lambis à Grand Case : Travaux d’électricité (EDF) – Découpe de voie et pose de câbles et coffrets – réfection de la chaussée et raccordement. Travaux d’enfouissement, échelonnés du mercredi 25 août 2021 au mercredi 23 février 2022, de 8h00 à 17h00.