Travaux : Nouveau calendrier des coupures d’eau à la Baie Orientale

Comme annoncé dans notre édition de mercredi, une réunion extraordinaire s’est tenue dans les locaux de l’EEASM (Établissement des Eaux et de l’Assainissement de Saint-Martin) à Hope Estate suite à la manifestation spontanée de nombreux résidents du Parc de la Baie Orientale mécontents face aux coupures d’eau programmées par la SAUR (Générale des Eaux et distributeur).

Pour rappel, plusieurs coupures de 36 heures d’affilée étaient prévues initialement… même si une erreur de jour s’était glissée dans le calendrier mis en ligne la semaine dernière, la seconde coupure de 36h devait avoir lieu le jeudi à 20h jusqu’au samedi 8h et non le mercredi 20h jusqu’au vendredi 8h avec une autre coupure de 24h dans la foulée jusqu’au samedi 8h. C’est à présent une toute autre organisation qui se profile dans les semaines à venir.

Dans un respect des mesures sanitaires actives, le nombre de personnes présentes autour de la table des négociations était limité, étaient entre autres présents, Yawo Nyuiadzi, 2ème Vice-Président de la Collectivité, le président du syndic de la BO, les représentants de la SAUR et de l’EEASM, et habitants de la BO.

Après une réunion longue et un débat cordial, toutes les parties se sont mises d’accord sur un nouveau calendrier des coupures d’eau jusqu’à la réparation totale des fuites sur le réseau. Validé par la préfecture, ce calendrier se profilera comme suit : les coupures d’eau à la Baie Orientale auront lieu toutes les nuits de 21h30 à 6h30, ainsi que chaque mardi à 10h du matin pour une durée de 24h consécutives. Ayant conscience que les coupures nocturnes puissent être insuffisantes dû au fait que la consommation est moindre durant la nuit, les professionnels de la SAUR se réservent le droit à de possibles ajustements s’ils sont jugés nécessaires. Les coupures de nuit quotidiennes seront à la charge de l’ASL, un plombier qualifié effectuera les coupures et les réouvertures en temps et en heure. Même si cela reste à confirmer en fonction de l’évolution des travaux, la date de la fin des réparations des fuites a été arrêtée au 31 juillet prochain. _VX