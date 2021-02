Travaux : L’immeuble du kiosque du marché de Marigot bientôt démoli !

La Direction du Foncier et de l’Immobilier de la Collectivité de Saint-Martin informe de la démolition prochaine de l’immeuble du kiosque du marché de Marigot.

Cet immeuble fortement endommagé par l’ouragan Irma n’est plus aux normes de sécurité (et d’hygiène) et doit impérativement être détruit pour être reconstruit.

Il est demandé aux usagers qui auraient encore des biens stockés dans l’immeuble, de les récupérer dans les meilleurs délais.

Pour toute précision, les usagers sont invités à contacter le service en charge des Autorisations d’Occupation Temporaire (AOT) au : 0590 29 56 13 ou 0590 29 56 14.