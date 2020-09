Travaux : Encore un peu de patience, la rénovation du réseau routier va débuter fin octobre !

Déjà en mauvais état avant le passage du cyclone Irma, les routes ont continué de s’abîmer. Avec les travaux d’enfouissement des réseaux, certaines portions sont défoncées, la conduite y est même dangereuse.

La rénovation de l’axe principal va se dérouler en deux temps, explique la COM : d’abord la partie allant de la frontière d’Oyster Pond à Agrément en 2020-2021, puis la partie allant d’Agrément à la frontière des Terres Basses 2021-2023.

En date du mercredi 9 septembre dernier, le Conseil exécutif a validé le projet de rénovation du réseau routier 2021-2023, sur l’axe principal allant de la Frontière des Terres-Basses à Agrément. Une grande partie du trafic routier transite par cet axe, cette route mérite d’être adaptée et renforcée compte-tenu des enjeux de desserte de l’île.

Outre des travaux de pose d’un nouveau revêtement routier (asphalte) et l’aménagement des trottoirs, ce projet comprend également le renforcement de structures, les interventions curatives diverses, la signalisation horizontale et verticale et la réparation des glissières de sécurité, pour un coût global de 2 millions d’euros ; les crédits seront sollicités dans le cadre du Contrat de convergence 50%Etat/ 50%COM.

Les travaux seront réalisés par tranches, ils débuteront au second semestre 2021 pour s’achever en 2023.

Ce programme est nécessaire à plusieurs égards :

– La garantie d’une meilleure fluidité de la circulation

– La garantie de confort et de sécurité aux usagers

– Un meilleur accès à certains quartiers, sites et lieux (de nouveaux axes routiers sont prévus)

– L’amélioration de l’espace public.

Le Conseil exécutif a validé ce programme à l’unanimité des voix.

En marge de cette décision, il est important de préciser que la Collectivité a déjà entériné le programme 2020-2021 de rénovation de l’axe routier principal allant de la frontière d’Oyster-Pond à Agrément.

Le marché public inhérent à ce programme est en cours de notification. L’entreprise pourra démarrer la première tranche de travaux fin octobre 2020.

La réfection du revêtement routier (asphalte) sera réalisée par tranches successives en tenant compte des travaux d’enfouissement des réseaux électriques et fibrés et des réseaux d’eau et assainissement restant à réaliser. Un calendrier de travaux sera publié en temps et en heure. Ce programme s’élève à 3 millions d’euros.