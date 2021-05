Travaux : De nouvelles coupures d’eau attendues cette semaine

Toujours dans le cadre de la réhabilitation de l’usine de production d’eau potable, l’EEASM et son délégataire SAUR vont procéder à des coupures pour lesquelles le calendrier des tours d’eau et secteurs concernés a été mis à jour pour la semaine suivante :

Calendrier des tours d’eau du 4 mai au 9 mai :

– Mardi 4 mai : Oyster Pond (incluant rue Coralita); Friar’s Bay

– Mercredi 5 mai : Belle Plaine ; Résidence Grand St Martin

– Jeudi 6 mai : Baie Orientale ; Jardin d’Orient

– Vendredi 7 mai : Sandy Ground (côté mer)

– Samedi 8 mai : Terres Basses ; Agrément ; Hameau du Pont

– Dimanche 9 mai : Terres Basses ; Résidence Navigateur ; Baie Nettlé

Recommandations

L’EEASM et la SAUR invitent les populations concernées par ce calendrier à s’organiser en fonction des coupures planifiées et, plus globalement, exhorte toute la population de Saint-Martin à faire preuve de civisme durant les semaines à venir et jusqu’à la fin des travaux.

Un usage très raisonné et responsable de l’eau potable permettrait de faire en sorte que ces coupures sectorielles puissent être les moins fréquentes possibles. Après une interruption de la distribution, une coloration inhabituelle de l’eau peut se produire. Afin que l’eau retrouve toute sa transparence, il est recommandé de laisser le robinet ouvert pendant quelques dizaines de secondes.