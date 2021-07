Transports / Covid-19 : nouvelles conditions de voyage

Les modalités de voyage ont changé suite à la recrudescence de l’épidémie de Covid-19 dans certains territoires. Le ministère de l’Outre-mer a détaillé, dans le week-end, ces nouvelles modalités de déplacements entre les Outre-mer, l’Hexagone et l’étranger.

Depuis et vers Saint-Martin (partie française)

Si vous voyagez de Paris à Saint-Martin (via Pointe-à-Pitre) ou que vous venez d’un pays étranger classé « vert », que vous soyez vaccinés ou non, il vous faut présenter un test PCR (72h) ou un test antigénique (48h) négatif. Les personnes non vaccinées doivent en plus s’engager à s’isoler pendant 7 jours à l’arrivée et refaire un test à l’issue de leur septaine.

Si vous arrivez à Saint-Martin (Grand-Case) en provenance d’un pays étranger classé « Orange » ou « rouge », les mêmes règles s’appliquent mais il vous faut en plus un motif impérieux si vous n’êtes pas vacciné.

Si vous partez de Saint-Martin (Grand-Case) vers l’Hexagone (via Pointe-à-Pitre) ou un pays étranger « vert », vous n’avez pas besoin de présenter de test négatif ni de justifier d’un motif impérieux, que vous soyez vacciné ou non. Les personnes non vaccinées doivent en revanche s’engager à respecter sept jours d’isolement et à refaire un test à l’issue de cette septaine.

Si vous partez vers un pays « orange » ou « vert », il vous faut un motif impérieux dès lors que vous n’êtes pas vacciné et vous renseigner sur les règles de test et d’isolement mises en place par le pays de destination.

Depuis et vers Sint Maarten (partie hollandaise)

La Collectivité a précisé les règles de voyage vers et depuis l’aéroport de la partie hollandaise.

«Si vous partez de l’aéroport Princess Juliana vers Paris, les autorités françaises ne demandent pas de test aux voyageurs entièrement vaccinés. Sur le site du gouvernement de Sint Maarten il est précisé que les voyageurs entièrement vaccinés (+14 jours après la deuxième dose)) résidant à Sint Maarten ou Saint-Martin, n’ont pas à présenter de test covid pour embarquer.

Des voyageurs avec parcours vaccinal complet ont néanmoins indiqué avoir été dans l’obligation de présenter un test antigénique négatif (48h) ou un test PCR négatif (72h) pour embarquer.

Les voyageurs français non vaccinés doivent présenter un test antigénique 48h ou PCR 72h pour embarquer au départ de Juliana vers Paris.

Il est possible de faire un test antigénique à l’aéroport (payant).

Si vous arrivez à l’aéroport Juliana en provenance de Paris, il est nécessaire de présenter un test PCR négatif (72h) à l’arrivée à Sint Maarten même si vous êtes vacciné.

Vous devez également soumettre, préalablement à votre départ, une attestation de santé auprès du gouvernement de Sint Maarten (autorisation sous 12h) », sur le site de l’EHAS.»

www.soualigapost.com