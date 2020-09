Transport : Renforcement des mesures de contrôle sanitaire entre la Guadeloupe et la Martinique

En raison de l’augmentation des cas positifs au coronavirus aux Antilles, les préfets de Martinique et de Guadeloupe ont modifié les mesures de contrôle sanitaire inter-îles. Une diminution d’environ 30% du trafic a également été décidée.

L’augmentation depuis la fin du mois de juillet du nombre de cas positifs covid-19 aux Antilles a abouti le 28 août dernier à l’inscription de la Martinique, de la Guadeloupe, de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy dans la liste des zones de circulation active du virus. Afin de limiter le risque de transfert de cas positifs entre ces quatre îles, qui constituaient jusqu’à présent un espace de libre circulation, le préfet de la Martinique et le préfet de la Guadeloupe ont demandé aux compagnies aériennes d’assurer à compter du vendredi 4 septembre un contrôle avant embarquement de la température des passagers pour les vols entre la Martinique et la Guadeloupe. Par ailleurs, le risque de propagation sera également contenu grâce à la diminution d’environ 30 % du trafic inter-île à partir du mois de septembre dont l’évolution sera contrôlée par la direction de la sécurité de l’aviation civile Antilles-Guyane.

