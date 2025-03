Transport, numérique et défiscalisation : Les enjeux abordés avec Manuel Valls

En visite à Saint-Martin le 14 mars, Manuel Valls a échangé avec les acteurs économiques et institutionnels locaux sur les défis majeurs du territoire.

Aux côtés de Michel Vogel, président du MEDEF Saint-Martin, Jean Arnell, PDG de Computech, et Eve Riboud, directrice générale de Dauphin Telecom, le ministre des outre-mer a abordé la compétitivité des entreprises, l’attractivité du territoire et la transition numérique. L’importance du digital et des télécommunications dans le développement de l’île a été soulignée, ainsi que la nécessité d’un accompagnement renforcé pour soutenir l’innovation.

La fragilité des chaînes d’approvisionnement maritimes a aussi été un sujet central. Les récents blocages portuaires et la suppression annoncée de la ligne Le Havre-Sint Maarten en 2027 inquiètent les acteurs économiques. L’urgence d’une stratégie permettant d’assurer la fluidité des importations et la résilience du territoire a été mise en avant.

Michel Vogel a profité de cette rencontre pour remettre plusieurs dossiers au ministre, notamment sur la défiscalisation des rénovations hôtelières et des friches, l’adaptation des normes, la discontinuité territoriale et la question des infrastructures portuaires. Cette visite a renforcé le dialogue entre les acteurs publics et privés, essentiel pour un développement économique durable de Saint-Martin. _Vx

