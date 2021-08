Transport : Le trafic aérien bat de l’aile

Malgré un semblant de reprise le marché du trafic aérien impacté par la crise sanitaire et les restrictions peine à redécoller.

Avec 73.590 passagers transportés, transit inclus, l’aéroport de Fort de France-Martinique Aimé Césaire accusait au mois de juin 2021 une diminution du trafic de -46,47% par rapport à juin 2019, dernière année de référence avant l’apparition de la crise sanitaire. Le segment Guadeloupe affiche une baisse de -45,32% par rapport à 2019 mais une hausse de +63% par rapport à Juin 2020, avec 17.465 passagers transportés. La levée du confinement en Guadeloupe à la fin du mois de Mai et une 3ème phase de déconfinement mise en place à partir du 9 Juin n’auront pas permis de rétablir un trafic plus fluide entre les deux îles. Pour la Guyane, la réduction de la fréquence des rotations portées à 2 vols hebdomadaires et le renforcement des mesures sanitaires continuent d’affecter le trafic qui chute de -83,12%, soit 970 passagers transportés au mois de Juin. (Données www.air-journal.fr). A l’aéroport de Grand Case la situation est semblable à celle observée partout ailleurs. Si une légère augmentation du trafic de passager a été enregistrée à la fin du mois de juin 2021, (+6% par rapport à 2020) le nombre de passager a diminué de moitié depuis l’émergence du coronavirus (-54% par rapport à 2019)