TRANSPORT : Des formations pour sécuriser et professionnaliser le secteur

Un programme de formation a été mis en place par la Collectivité pour permettre aux professionnels du transport de renforcer leurs compétences et de répondre aux exigences légales en vigueur.

Destinées aux chauffeurs de transport de voyageurs, de marchandises, ainsi qu’aux conducteurs de taxis et de véhicules de Grande Remise (GRE), ces sessions visent à professionnaliser le secteur et à garantir un service conforme aux réglementations en place. Parmi les bénéficiaires, 18 candidats ont obtenu leur Certificat de Capacité Professionnelle pour exercer dans le secteur du taxi et de la Grande Remise. De plus, 47 conducteurs ont pu renouveler leur carte professionnelle grâce à des formations continues dispensées en partenariat avec un formateur agréé et le Cabinet Coach Formation-SXM.

En complément, une formation spécifique sur le transport des matières dangereuses (TMD-ADR) a été dispensée du 3 au 7 février 2025. Destinée aux agents de la Direction Transport et Règlementations ainsi qu’aux chauffeurs d’une entreprise spécialisée, elle visait à renforcer la maîtrise des normes de sécurité applicables aux marchandises dangereuses. _Vx

