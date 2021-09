Transport : Air Antilles retrouve le chemin du ciel

C’est par voie de presse que la compagnie aérienne a annoncé hier, le mardi 31 août au matin, la reprise de ses activités. Pour rappel, les 11 avions de la compagnie aérienne avaient été cloués au sol par la Direction Générale de l’Aviation Civile.

« Les vérifications administratives effectuées par la Direction Générale de l’Aviation Civile (DGAC) n’ont révélé aucun manquement qu’il s’agisse du respect de la réglementation ou de la maintenance de la flotte. Les réponses apportées à la DGAC par notre compagnie sur l’évolution des procédures qui sont appliquées dans notre département de suivi de la navigabilité ont été considérées conformes à la réglementation en vigueur. La compagnie s’est toujours efforcée de travailler dans le plus strict respect de la réglementation et avec le plus haut niveau de sécurité pour nos passagers, contrairement aux « fakenews » qui ont circulé sur certains médias et réseaux sociaux. Dès la fin de la matinée nous relancerons notre activité avec l‘ensemble de notre flotte en respectant les plus hauts standards de sécurité, comme nous l’avons toujours fait. Pour plus de détails sur la reprise de notre trafic, notre service commercial est à votre disposition au numéro habituel : 0890 648 648, sur airantilles.com et par mail à : callcenter@airantilles.com»