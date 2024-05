TRANSPORT AÉRIEN / Prix des billets d’avion : Air France-KLM campe sur sa position

Le collectif «Les pigeons des Îles du Nord», à l’initiative de la pétition en ligne dénonçant le monopole d’Air France-KLM affichant presque 6000 signatures, échangeait cette semaine avec les représentants de la compagnie aérienne à Saint-Barthélemy.

Convié à une table ronde ce mardi 28 mai avec des représentants du groupe Air France-KLM, le député SXM SBH Frantz Gumbs et le président de la COM de SBH, Xavier Lédée, le collectif a exposé ses doléances : « Au cours de nos échanges, la direction d’Air France-KLM nous a dévoilé la seule raison qui fait doubler le prix d’un SXM/CDG par rapport à un PTP/CDG, à savoir la différence de capacité des deux avions (777 vs A330) ». Le prix du carburant étant le même en Guadeloupe et à Saint-Martin (avec une taxe aéroportuaire quasiment identique), cette raison peine à convaincre. Malgré l’insistance de Xavier Lédée pour révéler le coût réel d’un aller-retour SXM/CDG, Henri Hourcade, vice-président d’Air France-KLM, a botté en touche au vu de la confidentialité de ces données. Aucun geste commercial ne doit donc être attendu de la part du groupe dont le chiffre d’affaires à la fin 2023 était de 30 milliards d’euros (+15,1%). Seule réponse aux demandes de baisse des tarifs des billets d’avion : le doublement des rotations pendant la haute saison et l’arrivée de la concurrence (Air Caraïbes) qui, d’après Henri Hourcade, feront baisser les prix. Affirmation démentie par les simulations effectuées par le collectif. À suivre… _Vx

Pour contacter le collectif : pigeonsdesilesdunord@gmail.com

Pour signer la pétition en ligne : https://chng.it/8DMmYfQM5Y

275 vues totales

Partager : Facebook

WhatsApp

Plus

Twitter