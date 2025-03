TRANSPORT AÉRIEN : Air France dévoile sa nouvelle expérience La Première, la plus belle définition du voyage  

Après avoir inauguré en 2024 un nouveau parcours d’exception à Paris-Charles de Gaulle :

Air France réinvente aujourd’hui l’expérience de voyage à bord de sa cabine la plus exclusive

4 suites de près de 3,5 mètres carrés chacune équiperont progressivement une sélection de Boeing 777-300ER, à découvrir en vol dès le printemps 2025

Avec 5 hublots – une exclusivité Air France, un siège et une méridienne se transformant en véritable lit de 2 mètres, la nouvelle cabine La Première est la promesse d’un moment unique, sublimé par un service personnalisé et une expérience gastronomique 3 étoiles.

Reflet de l’élégance et de l’art de vivre à la française, La Première incarne depuis toujours l’excellence signée Air France. À l’aéroport comme à bord, les hôtes La Première bénéficient de moments uniques et personnalisés, des instants de haut vol accompagnés par les personnels La Première, garants d’un service signature aussi discret qu’attentionné.

Une nouvelle suite entièrement modulable s’étirant sur 5 hublots, une exclusivité Air

France

Fruit de trois années de développement, la nouvelle suite La Première présente un concept unique et entièrement modulable, composé d’un fauteuil et d’une méridienne se transformant en véritable lit.

Le fauteuil s’adapte à chaque moment du vol : décollage, atterrissage, repas ou position relaxante. Doté d’une têtière en cuir embossée de l’hippocampe ailé, symbole historique d’Air France, et de mousses ergonomiques moelleuses, il s’ajuste à la morphologie de chacun pour un confort parfait. Une console attenante et une table sont également accessibles pour travailler ou se restaurer.

Face au siège, une méridienne permet désormais de se reposer dans la position souhaitée. Une façon idéale d’étendre ses jambes tout en restant assis afin de lire ou de regarder un film. Et pour des nuits dans un confort absolu, cette méridienne se déploie simplement jusqu’à devenir un véritable lit de 2 mètres de longueur et 75 centimètres de largeur. La nouvelle suite évolue ainsi au rythme et selon les envies de chacun. Elle dispose d’un espace privatif de près de 3,5 mètres carrés, soit 25% d’espace supplémentaire par rapport à la cabine actuelle. Un plaid douillet et de larges coussins font de cette cabine un cocon intimiste.

Chaque suite est habillée d’un épais rideau en maille permettant une isolation totale du sol au plafond, pour une ambiance feutrée. Les suites latérales disposent de cinq hublots, une exclusivité Air France.

Les suites attenantes situées au centre de la cabine permettent de voyager à deux tout en préservant l’intimité de chacun. Une séparation coulissante électrique pleine hauteur est ainsi prévue et peut être déployée en un seul geste.

La quintessence de l’élégance

Exclusivement réservée aux clients La Première, cette cabine située à l’avant de l’appareil offre une expérience privative. Pour la concevoir, Air France a prêté attention à chaque détail. Cuir pleine fleur, laine moelleuse, les plus belles matières ont été soigneusement sélectionnées pour ces nouvelles suites fabriquées en France par STELIA Aerospace. Son design unique a été pensé par la compagnie en association avec l’expertise du studio de création Design Investment et à l’agence SGK Brandimage.

La cabine se révèle dans une harmonie de couleurs où domine un camaïeu de gris habillant les finitions en cuir des sièges et leurs tissus exclusivement créés pour La Première. Pour apporter caractère et distinction, des touches de rouge ponctuent l’espace comme une signature haute couture. L’ensemble est rehaussé par des détails métalliques champagne satiné, soulignant chaque finition. La moquette sombre confère légèreté et fluidité à l’ensemble, en créant un effet de suspension.

Afin d’offrir une hauteur sous plafond totalement dégagée pour un sentiment d’espace inédit, les coffres à bagages ont été remplacés par des rangements au sol. Un large tiroir coulissant peut accueillir jusqu’à deux valises cabine. Sous la méridienne, un second tiroir est prévu pour ranger ses souliers. Près du siège, une niche dotée d’un miroir rétroéclairé peut contenir les effets personnels de chacun. Un vestiaire individuel est également disponible.

La lumière, omniprésente, joue un rôle essentiel dans cette configuration d’exception. Les cinq hublots baignent l’espace d’une clarté naturelle créant une atmosphère apaisante. Ils disposent de stores électriques translucides ou occultants. Le système d’éclairage, composé de deux lampes ornementées de l’hippocampe ailé d’Air France, se décline en applique et sur pied, tandis qu’une lumière d’ambiance accompagne subtilement chaque phase du vol.

À bord, technologie et confort s’unissent pour une expérience de voyage résolument connectée. Chaque hôte dispose de deux écrans 4K de 32 pouces, permettant de profiter dans des conditions optimales de plus de 1.500 heures de divertissement depuis son fauteuil, sa méridienne ou son lit. Chacun bénéficie d’un casque à réduction de bruit et de la possibilité d’appairer son propre casque ou ses écouteurs aux écrans en Bluetooth. Des prises électriques 110V/220V, USB A et USB C, ainsi que des emplacements de recharge à induction et un support pour smartphone ou tablette sont également accessibles pour profiter pleinement de ses appareils personnels. Une connexion Wi-Fi gratuite est disponible pendant le voyage. Bientôt, la compagnie proposera sur l’ensemble de sa flotte une nouvelle offre de connectivité en très haut débit, pour une expérience « comme à la maison », en remplacement du service actuellement disponible (déploiement progressif de cette nouvelle offre Wi-Fi sur l’ensemble de la flotte Air France à compter de la saison été 2025. Service entièrement gratuit pour les clients Flying Blue et La Première).

La suite se contrôle intuitivement depuis une tablette tactile sans fil. D’une simple pression du doigt, il est possible de régler l’inclinaison de son fauteuil, de sa méridienne ou de son lit, ainsi que les différents éclairages et les stores des hublots. Il est également facile de naviguer à travers toutes les fonctionnalités des deux écrans disponibles. Quatre suites équiperont progressivement une sélection de Boeing 777-300ER. Baptisé Épernay, le premier avion équipé de la nouvelle cabine La Première s’envolera au printemps vers New York-JFK. Los Angeles, Singapour ou encore Tokyo-Haneda bénéficieront progressivement de ce nouveau produit au cours de la saison été 2025.

La Première est actuellement disponible au départ de Paris-Charles de Gaulle vers Abidjan, Dubaï, Los Angeles, Miami, New York-JFK, San Francisco, Sao Paulo, Singapour, Tokyo-Haneda et Washington DC.

La Première, la plus belle définition du voyage

La Première d’Air France représente la rencontre entre un héritage exceptionnel, préservé et perpétué depuis 1933, et une recherche ininterrompue du meilleur. Chaque étape du voyage offre un service d’exception afin d’offrir une expérience sur mesure. Vaste salon en aéroport, suite privative à bord, gastronomie trois étoiles, carte de vins et champagnes rigoureusement sélectionnée, nuits paisibles à 35.000 pieds, chaque instant est sublimé pour faire du voyage une expérience inoubliable.

En réinventant ce produit qui fait partie intégrante de son ADN, Air France franchit une nouvelle étape de sa montée en gamme.

