TRAIL / Places limitées : inscrivez-vous vite au Trail du Crédit Mutuel

Les amateurs de trail et de randonnée ont rendez-vous le dimanche 13 avril pour le Trail du Crédit Mutuel, organisé par Dream Of Trail SXM. Avec trois parcours adaptés à tous les niveaux, cette course en pleine nature promet de belles sensations.

Les participants pourront choisir entre une marche ou course de 7 km, un 17 km avec 900 mètres de dénivelé positif et un 30 km avec 1200 mètres de D+. Les départs seront donnés dès 5h30 pour la plus longue distance, 6h30 pour les17 km et 7h pour le 7 km. Tous les coureurs doivent se munir du Parcours de Prévention Santé FFA, à obtenir gratuitement en ligne (pps.athle.fr), sauf pour les licenciés FFA. Du matériel spécifique est demandé pour chaque course avec une base constituée de (bonnes) baskets, d’un téléphone, d’eau et d’écocup.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 6 avril et se font exclusivement en ligne sur sport-timing-caraibes.com, via le QR code ci-joint ou sur la page Facebook de Dream of Trail SXM.

L’événement est très attendu et les places sont limitées, rappelant que des inscriptions avaient dû être refusées lors de la dernière édition. Le retrait des dossards se fera le samedi 12 avril de 10h à 17h sur le parking de Galisbay, Marigot.

En amont, Dream Of Trail a organisé une matinée portes ouvertes le 2 mars dernier à Bellevue, réunissant de nombreux futurs traileurs malgré une météo capricieuse. Plusieurs groupes ont pu s’élancer sur les sentiers avant de partager un petit-déjeuner convivial. À l’issue de cette rencontre, Justine Filippigh a remporté son dossard pour la course du 13 avril et a choisi de relever le défi du 17 km. _Vx

Infos : +590 690 22 03 65

Facebook : Dream of Trail SXM

