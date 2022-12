Le seuil des 2 millions de passagers à nouveau franchi à l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes

Après deux années fortement en retrait, le trafic passager a franchi, à nouveau, le jeudi 22 décembre dernier, le seuil de 2 millions de passagers, résultat de la reprise observée tout au long de l’année 2022.

Si le rythme de la reprise se maintient, le trafic devrait retrouver son niveau de 2019 dans le courant de l’année 2024, confirmant ainsi les prévisions de la société aéroportuaire et plus généralement la tendance observée au niveau mondial et national pour le transport aérien.

Ce franchissement symbolique est principalement porté par le trafic en provenance de France hexagonale, qui, à fin Novembre, revient à près de 90% de son niveau de 2019 et augmente son poids dans le trafic global à hauteur de 67% (contre 62% en 2019). Au mois de décembre, la tendance sur ce réseau est de plus de 95% du niveau de 2019, soutenu par une offre siège revenue quasiment à son niveau nominal et une demande toujours dynamique malgré l’inflation observée sur les prix des billets.

Le rattrapage prévisionnel du niveau de trafic de 2019 et le maintien d’une demande élevée signifierait un dépassement, à horizon 2024, du seuil de 2,5 millions de passagers, capacité d’accueil actuelle des terminaux de l’aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes, impliquant la nécessité de relancer, à court terme, le projet d’extension du terminal et les investissements liés à l’augmentation de capacité des infrastructures aéroportuaires.

