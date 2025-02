TRADITION : Une explosion de joie pour le lancement du Carnaval 2025

Samedi 22 février, une foule nombreuse a envahi les rues de Marigot pour célébrer le lancement du Carnaval de Saint-Martin, édition 2025.

Aux mille couleurs, la capitale a vibré au rythme des percussions, samedi dernier, de 17h à minuit ! Du rond-point d’Agrément au kiosque du front de mer, les Saint-Martinois et les visiteurs ont suivi les danseurs et musiciens d’un bout à l’autre de Marigot. Rassemblés autour d’un défilé coloré et animé, les petits et les grands se sont réjouis de ce premier défilé-spectacle officiel. Après un hymne Saint-Martinois émouvant proposé par Natasha Hanson, Luciana Raspail, présidente du comité carnavalesque de Saint-Martin, a ouvert le bal des festivités : « Quelle aventure ! Les défis ont été nombreux mais une chose est sûre, nous avons réussi à mettre en place un événement de qualité. Je vous le promets, les prochains jours seront incroyables. Ce carnaval est placé sous le signe de l’amour. L’amour du carnaval, l’amour de notre culture, l’amour de Saint-Martin. Préparez-vous à plonger dans la magie du carnaval ! ». Louis Mussington, président de la Collectivité, a promis à son tour, un carnaval grandiose pour toute la population, les français, les américains, les européens et tous ceux venus découvrir la culture locale : « Je tiens à saluer toutes les initiatives et les belles énergies mobilisées autour de notre carnaval ». En tout cas, les prochains jours s’annoncent festifs, avec un programme mêlant modernité et tradition. À l’image du défilé des enfants de dimanche dernier qui aura lui aussi apporté son lot d’émerveillement (retour en images dans notre édition de vendredi). Vive le carnaval de Saint-Martin ! _LM

