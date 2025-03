TRADITION / Défilé grandiose à Marigot : la magie du carnaval plus forte que jamais

Dimanche 2 mars, la grande parade des adultes a transformé les rues de Marigot en un véritable spectacle à ciel ouvert. Après des incertitudes quant à sa tenue, cette édition 2025 du carnaval de Saint-Martin a comblé toutes les attentes et s’est distinguée par la grande qualité de ses performances.

La grande parade a emporté dans son tourbillon la foule venue encourager les cinq troupes carnavalesques présentes pour l’occasion. Avec plus d’une centaine de danseurs et musiciens défilant dans des costumes ultra colorés et sophistiqués, le show était au rendez-vous !

La parade est partie vers 12h15 du rond-point d’Agrément et a remonté traditionnellement la rue de Hollande avant de s’engouffrer dans le cœur de Marigot. Les troupes ont brillé par leur talent et le soin donné à leurs costumes.

On peut citer notamment l’association SKA qui rendait hommage à l’artiste Ruby Bute, décédée récemment, ou encore Hot’n Spicy, sur le thème « Carribean Vibz », dans une fusion de couleurs.

Miss Saint-Martin/Saint-Barthélemy 2025, Sasha Bique, était mise en avant au sein de la troupe Uforik Mas, dans son costume vert sur le thème Wild Forest.

L’événement s’est déroulé sans incident majeur, grâce à une coordination efficace entre les polices des deux parties de l’île, mais aussi par la présence des jeunes bénévoles de l’association des secouristes AFPS 978.

Hubert Fleming, chef de poste, précise son rôle : « Cette année, le convoi est long, donc nous sommes 8 agents positionnés sur l’ensemble de la procession. Nous faisons l’intermédiaire entre la personne accidentée et les services de secours. Heureusement, il y a de moins en moins d’incidents car nous faisons beaucoup de prévention et de l’éducation aux premiers secours ».

Luciana Raspail, présidente du comité du Carnaval, salue « l’implication des troupes, qui ont délivré un show magnifique malgré des préparatifs tardifs et l’obtention de sponsors de dernière minute ». Un succès amplement mérité !

