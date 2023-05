TOURISME : Une enquête réalisée par la direction des statistiques de la COM pour mieux connaître les habitudes des touristes en vacances à Saint-Martin

Le mercredi 26 avril dernier, Alain Richardson, vice-président de la Collectivité et Valérie Damaseau, président de l’Office de Tourisme de Saint-Martin ont convié la presse pour communiquer les résultats de l’enquête statistique réalisée par la direction des statistiques de la Collectivité auprès de la clientèle hôtelière de la partie française entre le 15 novembre 2022 et le 15 janvier 2023.

Vingt-cinq établissements hôteliers situés en partie française (hôtels et guest-houses) ont été sollicités pour participer à ce sondage très instructif, et 1311 clients ont pris le temps de répondre au questionnaire d’une dizaine de minutes.

Cette première enquête de fond avait pour objectif de connaître les habitudes des touristes. Les résultats sont parfois surprenants. Jugez plutôt !

LES NATIONALITES :

Les principales nationalités des personnes interrogées sont les Français (41%), les Américains (35%) et les Canadiens (9%).

Viennent ensuite les Hollandais (5%), les Allemands (3%), les Anglais (3%), les Suisses et les Belges (2%).

Contrairement à certaines certitudes, les Américains ne sont pas les plus nombreux. Cette information vise à confirmer que ces touristes pourraient préférer les hébergements en locations meublées ou tout simplement en partie hollandaise de l’île.

LES ZONES DE PROVENANCE (les marchés) :

Les Etats-Unis et le Canada : 44 %, Europe 35 %, Caraïbes : 20 %, Amérique du Sud : 1 %.

LES COMPAGNIES AERIENNES :

Air France représente le plus gros pourcentage de transport de passagers avec 33%. Cependant le cumul des 4 principales compagnies américaines totalisent 39% du trafic.

La part des compagnies régionales n’est pas négligeable avec environ 24%.

Répartition par tranches d’âge :

Les séniors et les plus de 45 ans constituent 64% de l’échantillon. De 25 à 35 ans : 13%, de 36 à 45 ans : 21%, de 46 à 55 ans : 26 % et supérieur à 55 ans : 38%.

Répartition par Catégorie Socioprofessionnelle :

Les cadres et les chefs d’entreprise représentent 37% de la clientèle touristique devant les employés 33% et les retraités 24%. (Indépendants : 3 %, étudiants : 2 %, sans activité : 1%).

Séjour à Saint-Martin :

Plus de 47% des visiteurs sont venus plus de 5 fois sur la « Friendly Island », 1 fois (12%), 2 fois (16%), 3 fois (12 %), 4 fois (8%), 5 fois (5 %).

Durée du séjour à Saint-Martin :

La période de 7 jours arrive en tête avec 22 %, 7 à 10 jours 15%, plus de 10 jours, 14 %, 3 jours, 9%, 4 jours 9 %, 5 jours, 8%, 6 jours, 7 %, …

Pendant votre séjour, quel est votre budget de dépenses hors hébergement et transport ?

20% des touristes interrogés ont déclaré dépenser plus de 3000 euros durant leur séjour, plus de 2000 euros, 15%, de 1500 et 2000 euros, 18%, de 1000 à 1500 euros, 19%, inférieur à 1000 euros, 28%.

A la question, pour vous que représente Saint-Martin ?

Pas de surprise, la détente arrive largement en tête avec 84%, puis la gastronomie 47%, l’accueil, 41 %, l’évasion, 38%, la France dans la Caraïbe, 36 %, le service, 31%, le shopping, 47%, etc.

Combien de fois allez-vous au restaurant ?

Durant leur séjour, 49% des touristes vont de plus de 6 fois au restaurant, 26%, de 4 à 6 fois, 24%, de 1 à 3 fois, aucune, 1 %.

Le budget individuel :

De 40 à 70 euros : 52 %, inférieur à 40 euros, 24 %, de 70 à 100 euros, 16%, supérieur à 100 euros, 8%.

Restauration, quels sont vos sites préférés ?

Grand-Case, 64%, Baie Orientale, 54%, Marigot, 28%, Sint Maarten, 25%, Pinel, 19%, etc.

Comment avez-vous entendu parler de Saint-Martin ? (Avant votre premier séjour)

Le bouche à oreille arrive en tête avec 70%, les réseaux sociaux, 12%, le travail, 8%, offre agence de voyage, 7%, campagne de communication, 3%.

D’après vous qu’est-ce-qui peut être amélioré dans l’offre touristique de Saint-Martin ?

Plusieurs secteurs ont été cités par les vacanciers pour améliorer l’offre touristique de Saint-Martin. Notamment en matière de transport, stationnement, signalitique, éclairage des routes…

Le manque d’activités pour les enfants et de lieu de culture ont été mentionnés lors du sondage. Les touristes interrogés ont également pointé du doigt la présence de chiens errants partout sur l’île, la propreté de l’île qui laisse à désirer et un sentiment d’insécurité.

Recommanderiez-vous Saint-Martin à vos amis, votre famille, etc. ?

Oui certainement, 79%, oui probablement, 17%, je ne sais pas, 2%, etc.

Comment avez-vous trouvé l’accueil ?

Excellent : 59%, Bien 39%.

La prochaine enquête se déroulera auprès des hôteliers du 17 juillet au 25 août 2023. _AF

