Tourisme : Un travail commun entre les deux Offices de Tourisme de SXM et St. Maarten pour des actions plus fortes

Les équipes marketing de l’Office de Tourisme de Saint-Martin et du St. Maarten Tourist Bureau se sont réunies le 26 janvier dernier pour une séance de concertation sur différents sujets relatifs à la promotion de notre destination.

Deux territoires, mais une seule destination touristique : côté français et côté hollandais travaillent régulièrement sur l’enjeu commun de la promotion de Saint-Martin / Sint Maarten et la cible de nouveaux marchés. Tous les mois, les équipes des deux offices de tourisme se concertent ainsi sur de nombreux thèmes, afin de mener une action cohérente et efficace.

Le 26 janvier dernier, la réunion rassemblait les directrices Aïda Weinum (Office de Tourisme de Saint-Martin) et May Ling Chun (St Maarten Tourist Bureau) ; les responsables du marché nord-américain Suzanne Scantlebery (OT) et Marla Chemont (STB) ; les responsables du marché local Nathalie Pinthière-Brooks (OT), Neilleda Désir (STB), Claudia Vinga (STB), Cherinah Franken (STB) ; le responsable du marché sud-américain William Bell (STB) ; le chargé de communication Sacha Bresse (OT) ; l’assistante de direction Rosette Pantophlet (STB).

Partager une vision commune

Lors de leurs rencontres mensuelles, les équipes marketing des deux offices de tourisme mettent en lumière les opérations à fortes retombées, les défis qui restent à relever et dressent le bilan des actions menées conjointement. Ce 26 janvier, la séance de travail était l’occasion de soulever les problématiques rencontrées des deux côtés de l’île, parmi lesquelles la gestion des contenus photos et vidéos des plateformes digitales, essentiels pour la promotion de la destination.

Les collaborateurs ont pu échanger sur leurs pratiques pour optimiser les mises à jour et publications. Le STB a informé avoir lancé un appel à candidature auprès des vidéographes et photographes afin d’effectuer des rotations sur les deux côtés de l’île, entre les différents sujets (gastronomie, paysages…).

Mutualiser les actions

La réunion a également permis un échange concernant le calendrier annuel des actions marketing sur les marchés nord-américain, latino-américain, régional, européen, les marchés de niches ainsi que le marché local. Les deux offices de tourisme mènent régulièrement des actions communes telles que des campagnes de tours opérateurs comme Expedia, des démarchages auprès des agences de voyage ou la participation à des salons.

L’organisation d’un Pop Up Store au centre commercial le Rond-Point en Martinique (17 et 18 mars 2022) et au centre commercial Destreland en Guadeloupe (29 mars au 2 avril 2022) est également représentative de ces collaborations French Side / Dutch Side. Les deux offices de tourisme ont surfé sur le concept de boutique éphémère pour une promotion coup de poing sur ce marché régional : un stand animé, des danseuses, des hôteliers, des promoteurs d’événements, ont ainsi offert un bel exemple de coopération.

« Échanger en ce début d’année est une réelle opportunité pour continuer à mutualiser nos efforts financiers et humains » déclare la directrice de l’Office de Tourisme de Saint-Martin, Aïda Weinum. « Nous avons informé nos homologues que notre campagne de promotion 2023 serait axée sur le thème pilier des événements, en leur rappelant les 9 rendez-vous phares du côté français sur lesquels nous nous appuyons pour déployer notre stratégie de communication ».

« Commencer rapidement l’année avec une vision impliquant notre homologue français sur la base des actions sur lesquelles nous sommes en mesure de collaborer, renforcera notre coopération et nous donnera l’opportunité d’exécuter des actions avec un plus fort impact », déclare May -Ling Chun Directrice du Sint Maarten Tourist Bureau.

Information, concertation, collaboration : pour les offices de tourisme de Saint-Martin et Sint Maarten, la promotion de la destination reste une co-construction.

