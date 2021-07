TOURISME : “Staycation” édition 2021, c’est parti !

L’Office du Tourisme de Saint-Martin a tenu une conférence de presse mardi dernier pour lancer officiellement la seconde édition de son dispositif « I am Saint-Martin Staycation »

Programme qui se déroulera du 1er juillet au 31 août, Staycation a pour but de faire découvrir les offres touristiques de l’île à sa population, à redynamiser l’économie locale qui en a besoin plus que jamais vu le contexte sanitaire actuel, à sensibiliser le public au tourisme et enfin, à créer du contact avec les socio-professionnels, par le biais de bons de réductions à dépenser dans les établissements participants, regroupant quatre catégories : hôtels, restaurants, activités et commerces. Quand la première édition a permis de réinjecter plus d’un million d’euros dans l’économie saint-martinoise avec 62 entreprises inscrites, la seconde promet une belle réussite avec pas moins de 81 entreprises participantes en partie française, avec budget alloué de 515000€, dont 15000€ versé par la CCISM (Chambre Consulaire Interprofessionnelle de Saint-Martin) et réservés à la partie commerce. 13000 bons de réduction seront donc distribués, 2000 bons de 100€ à dépenser dans 14 hôtels de l’île (pour un achat de minimum 200€ et accessibles uniquement aux résidents de Saint-Martin et Sint-Maarten), 5000 bons de 30€ dans 33 restaurants (pour un achat de minimum 60€), 5000 bons de 30€ dans 10 centres d’activités (pour un achat de minimum 60€) et 1000 bons de 15€ dans 24 magasins (pour un achat de minimum 30€). Les résidents du territoire sont chaleureusement conviés à participer à cette action vu qu’ils peuvent bénéficier jusqu’à 350€ de bons de réduction contre 150€ pour les visiteurs. Autre nouveauté cette année, Staycation passe en 100% digital avec son application « Staycation-StMartin » disponible sur Google Play et Apple Store, dont le tutoriel sera disponible en ligne ce 1er juillet. Les deux bons par personne pour chaque secteur d’activité (ou cumulables en un bon à la fois) prendront la forme d’un QR Code dont celui-ci sera scanné par le professionnel de l’établissement concerné. De quoi passer un superbe été. _Vx

