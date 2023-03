TOURISME / Sint Maarten : le nombre de nuitées occupées pour la haute saison est comparable à 2021/2022

Suite à une étude sur le nombre de nuitées occupées lors des dernières hautes saisons touristiques, la St. Maarten Hospitality & Trade Association (SHTA) a analysé les rendements de la haute saison de cette année, comparables à ceux de l’hiver dernier.

Indépendamment de la fin de la pandémie mondiale et des restrictions de voyage, seuls 6 % de croissance ont été enregistrés en termes de nuitées occupées d’une année sur l’autre depuis le début de la saison. Par rapport à la saison hivernale d’avant Irma, Sint Maarten a accueilli 23 % de moins de nuitées en haute saison par rapport à la saison hivernale de 2016 / 2017, bien que 84 % du nombre de chambres de 2016 / 2017 soit actuellement disponible.

Les chiffres d’occupation sont dérivés des hôtels SHTA et des propriétés en multipropriété en novembre, décembre, janvier et février, en comparaison avec ceux des saisons d’hiver 2016/2017, 2019/2020, 2021/2022. Nos statistiques manquent malheureusement actuellement de données sur les aéroports, les locations de l’économie de partage sur des sites comme Airbnb, VRBO et autres et la partie française.

L’analyse de la haute saison fait suite à des indicateurs antérieurs indiquant que le taux d’occupation de Sint Maarten doit être amélioré. En 2022, les hôtels de la partie hollandaise ont affiché un taux d’occupation de 64 %, contre 71 % pour Curaçao et 75 % pour Aruba.

Plus inquiétant encore, le taux d’occupation en décembre était inférieur de 2 % à celui de St. Maarten en 2021.

Plus positivement, le taux d’occupation sur février 2023 est supérieur de 7% à celui de l’année précédente (81% contre 74% en 2022). De nombreux hôteliers s’inquiètent de l’absence de reprise du tourisme, avec un taux d’occupation traditionnellement plus faible en été.

Pour y remédier, la SHTA exhorte le gouvernement à développer la promotion du tourisme de destination. L’association estime que chaque dollar investi dans le tourisme rapporterait cinq fois plus aux caisses de l’État à court terme, grâce aux redevances aéroportuaires, à l’hébergement, à la location de voitures, à la multipropriété, aux taxes sur le chiffre d’affaires et à d’autres sources de revenus. Les dépenses touristiques sont actuellement inférieures à 40 % du côté français de Saint-Martin, d’Aruba et de Curaçao lorsqu’elles sont mesurées par chambre.

Pour améliorer le taux d’occupation en été, l’Office du tourisme de St. Maarten (STB) réaffecte une partie des fonds disponibles pour les dépenses publicitaires à une campagne numérique estivale, dans le but d’améliorer le taux d’occupation. La SHTA soutient cette démarche mais espère que le gouvernement augmentera systématiquement le financement du STB pour dynamiser davantage le moteur touristique de l’économie, en améliorant les revenus des secteurs public et privé, tout en veillant à ce que les gains de parts de marché ne soient pas perdus par de futures absences de marketing. _AF

