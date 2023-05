TOURISME : Saint-Martin consolide sa force de vente au Brésil

Afin d’accompagner le rythme croissant des réservations, l’Office de Tourisme intervient régulièrement dans ce pays dont la clientèle est extrêmement captive pour notre destination. Une délégation a donc représenté Saint-Martin au salon ILTM du 9 au 12 mai à Sāo Paulo, avant d’effectuer une tournée promotionnelle à Rio de Janeiro.

Grâce à des taux de remplissage exceptionnels, la compagnie Copa Airlines ouvrira dès le 23 juin une troisième rotation hebdomadaire, le dimanche, vers Sint Maarten. Avec le retour des vols directs Panama / SXM en juin 2022, moyennant deux rotations par semaine, notre destination a en effet bénéficié d’une connectivité beaucoup plus attractive pour les pays d’Amérique latine.

Le partenariat entre la compagnie panaméenne et la destination porte ses fruits : 40% de passagers supplémentaires entre 2019 et 2022, preuve de l’intérêt croissant des voyageurs latino-américains pour la Friendly Island !

L’Office de Tourisme, travaille désormais à conforter les réseaux de vente qui ont démontré leur efficacité.

Saint-Martin, une destination à fort potentiel pour le marché haut de gamme brésilien

La clientèle brésilienne et plus généralement latino-américaine est un public majoritairement haut de gamme qu’il est important de sensibiliser aux atouts de la destination. La qualité du service et le charme des infrastructures hôtelières de Saint-Martin constituent ainsi une réelle motivation de voyage. La présence de l’Office de Tourisme de Saint-Martin à l’International Luxury Travel Market (ILTM) de Sāo Paulo est incontournable afin de cibler l’industrie business-to-business du voyage haut de gamme.

Du 9 au 12 mai, la délégation saint-martinoise composée d’Émile Louisy, responsable du marché latino-américain, de Sacha Bresse, chargé de communication et de Joyce Cordeiro (Aviareps), représentante de Saint-Martin au Brésil a enchaîné plus d’une soixantaine de rendez-vous. Ces derniers ont permis de promouvoir la destination auprès des 14 pays acheteurs présents sur le salon.

Réseautage, rencontres conviviales, partages d’expériences…L’événement offre toujours d’importantes opportunités commerciales et permet de rester positionné sur ce marché régional à forte contribution pour Saint- Martin. Les salons de la collection ILTM représentent d’ailleurs la plus importante concentration au monde de professionnels du voyage haut de gamme et constituent la référence sur cette niche à fort potentiel.

Sensibiliser les agents de voyage de la région de Rio

Du 15 au 17 mai, l’équipe a ensuite mené une tournée promotionnelle décisive à Rio de Janeiro en collaboration avec Copa Airlines. Ce roadshow a permis de poursuivre la promotion de la destination auprès des principales agences de voyage de la ville (Travel Place, Formula Turismo et Nova Safari) avant de conclure par un important événement en collaboration avec l’agence brésilienne BTW, partenaire régulier de l’Office de Tourisme et acteur majeur du secteur avec plus de 6000 employés. Soixante agents de voyage ont ainsi été conviés à une soirée découverte de Saint-Martin où Copa Airlines a pu présenter son offre aérienne suivi du représentant au Brésil de l’hôtel Secrets Resort and Spa.

