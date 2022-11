TOURISME : Opération séduction des acteurs du tourisme local au Salon international du voyage de New York

La première édition annuelle du New York International Travel Show s’est tenue récemment à New York City, où Sint Maarten et Saint-Martin étaient présents avec un stand pour promouvoir la destination.

Les autres délégations présentes étaient la Jamaïque, Antigua et Barbuda, les Bahamas, Anguilla et Sainte-Lucie, entre autres. Des représentants de l’Office du tourisme de Sint Maarten, Gianira Arrindell et Claudia Arrindell, étaient présents, ainsi que Cyndi Miller, représentante des ventes aux États-Unis pour Sint Maarten et Saint- Martin, Nancy Henderickx, directrice des ventes grands comptes pour les États-Unis et les Caraïbes du Sonesta Maho Beach Resort, Casino & Spa, et Deborah Traussi, représentante des ventes du Grand Case Beach Club.

Pendant les trois jours de l’événement, les professionnels du secteur et les consommateurs ont pu assister à des séminaires et des conférences informatives sur l’industrie du voyage, et visiter les destinations exposées. Au cours de la conférence de presse, Sint Maarten a informé la presse présente de la levée de l’obligation de visa Covid-19 ainsi que d’autres informations pertinentes concernant l’île. En guise d’incitation, des tirages au sort quotidiens ont permis aux visiteurs qui y participaient de gagner divers prix, notamment des chèques-cadeaux pour des séjours à l’hôtel, des repas au restaurant, la location de voitures et des excursions, dont certains étaient sponsorisés par des partenaires de l’île.

« La présence au New York International Travel Show a permis à la destination d’être vue par les personnes en quête de vacances et de fournir des informations supplémentaires à ceux qui visitent l’île par avion ou par bateau. D’après les réactions des nombreuses personnes qui ont visité notre stand, l’île est très connue et appréciée. Nous continuerons à participer aux salons du tourisme aux États-Unis avec nos partenaires pour promouvoir et stimuler les voyages vers l’île », a déclaré Gianira Arrindell, directrice du marketing de l’office du tourisme de Saint-Martin.

« Il y a une poussée des voyages avec de nombreuses destinations qui connaissent une croissance d’une année sur l’autre alors que la situation sanitaire se stabilise et que les restrictions aux frontières s’assouplissent. Malgré la flambée des prix, les voyageurs continuent à voyager et à planifier leurs vacances. Il est donc de la plus haute importance que la destination soit vue et entendue sur un marché encombré où d’autres destinations se disputent le même voyageur », souligne Gianira Arrindell. _AF

